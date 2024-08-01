Тюменец забрался в квартиру через балкон и похитил смартфон

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Подозреваемого в грабеже задержали в Тюмени сотрудники уголовного розыска. Местный житель 1997 года рождения признался в краже телефона, ущерб составил 115 тыс. рублей.

В отдел полиции обратился пожилой мужчина и сообщил, что неизвестный проник в квартиру и похитил дорогостоящий гаджет у его сына. Заявитель попытался остановить грабителя, но тот убежал. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Оперативники составили ориентировку и выяснили, что к грабежу может быть причастен знакомый потерпевшего. Полицейские задержали его и доставили в дежурную часть.

Ранее судимый за аналогичное преступление тюменец рассказал, что ему необходимы были деньги. Проходя мимо дома знакомого, он увидел, что балкон квартиры на первом этаже открыт.

Злоумышленник пробрался внутрь и взял телефон, но его заметил отец знакомого и попытался остановить, однако подозреваемый успел убежать.

Похищенное он сдал в сервисный центр за 60 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Телефон изъят и будет возвращен владельцу.