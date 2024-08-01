Тюменцы представляют инновационные разработки на международном форуме в Новосибирске

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Инновационные разработки для неразрушающего контроля представляет тюменская компания "НДТ Рус" на XI Международном форуме технологического развития "Технопром-2024" в Новосибирске с 27 по 30 августа. В число экспонатов вошли: рентгеновский аппарат, баллоны, электромагнитный дефектоскоп.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" гендиректор компании Кирилл Чепов, Тюменский регион вместе с ними представляют сотрудники ЗапСибНОЦ. Стенды участников форума отражают решение вопросов новых технологических вызовов.

"Много площадок для общения, обсуждения насущных проблем развития технологического предпринимательства. Стартаперам рассказывают про виды финансирования. После официальной программы нам удалось пообщаться в неформальной обстановке в рок-баре, для нас организовали "Техпредклуб". Представители органов власти, предприниматели пообщались, обзавелись новыми знакомствами. Сегодня будем работать на площадке по защите интеллектуальной собственности. Таким образом, нам удается и поучиться чему-то новому и презентовать свою продукцию, найти новых партнеров", - рассказал Кирилл.

Сотрудники "НДТ Рус" провели переговоры с руководителем Новосибирского водоканала, который заинтересован в оборудовании для поиска дефектов. Тюменская компания участвует в "Технопроме" второй год. Эффект от этого есть, заверил гендиректор Кирилл Чепов, появляются новые клиенты, о новинках узнают постоянные заказчики.

Ключевая тема "Технопрома" – наука и технологии – основа социально-экономического и пространственного развития России. На форуме будут отмечены лучшие практики трансфера технологий в реальный сектор экономики, презентованы комплексные государственные региональные программы научно-технического развития, представлены уникальные научные разработки.

Напомним, тюменская компания "НДТ Рус" создала рентгеновский аппарат для промышленного контроля - первая импортозамещающая разработка в России на базе реверсивного инжиниринга. Оборудование можно применять в разных отраслях.

Одна из последних разработок - спреи для выявления дефектов сварки — выпускают совместно с ООО "Тюменские аэрозоли" и малой технологичной компанией "Феррме групп".

Анжела Лебедева