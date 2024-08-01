Первую беспилотную "Ласточку" запустили по МЦК

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Регулярные рейсы беспилотной "Ласточки" запустили в режиме "автопилот" по Московскому центральному кольцу 28 августа. По международной классификации это третий из четырёх возможных уровней автоматизации, сообщает РЖД.

"Автоматика полностью берёт на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия. При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. В любой момент он сможет взять управление в свои руки. Таким образом мы обеспечиваем двойной контроль безопасности", - рассказали в компании.

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Глава РЖД Олег Белозёров в числе первых оценил новые возможности скоростного транспорта: "Сегодня поистине историческое событие – мы запустили беспилотное движение на железнодорожном транспорте. Мы первые не только в России, но и в мире. Пассажирских поездов в регулярном сообщении на наземном железнодорожном транспорте с третьим уровнем автоматизации в мире до сих пор не было. Поезд управляется полностью автоматически".

Всё ПО и большая часть оборудования – российские решения, в том числе интеллектуальное техническое зрение и нейронные сети.

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К середине 2025 г. учёные и инженеры планируют завершить испытания бортовых систем и технического зрения по четвёртому, наивысшему, уровню автоматизации. В будущем именно они позволят ездить поездам без машинистов.