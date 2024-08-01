Котельные Тюменского района готовы к зиме на 90 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Котельные, сети теплоснабжения, тепловые пункты Тюменского района готовы к зиме более чем на 90 %. В первой декаде сентября завершат весь объем ремонта и наладки оборудования и будут готовы получить паспорта готовности к зиме, написала глава Тюменского района Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях 30 августа.

"Подготовке коммунального хозяйства Тюменского района к работе в зимний период посвятили заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из 191 учреждения социальной сферы готовы к отопительному сезону 183, оставшиеся восемь уже на приемке. Представители основных поставщиков электроэнергии - "Россети Тюмень" и "СУЭНКО" - отчитались о проводимой работе, направленной на повышение надежности электроснабжения в морозные дни", - рассказала она.

Так, Россети по состоянию на 21 августа подготовили 3 119,8 километров электросетей по всем видам собственности (76%), в том числе 533 километров сетей в муниципальных образованиях (80%).

Капитальный ремонт ЛЭП провели на 41 км (66%), отремонтированы 36 трансформаторных подстанций, подготовлено к работе в зимний период 873 ТП (74 %). Замена трансформаторов с увеличением мощности запланирована еще на подстанциях Чикча, Кулаково, Горьковка, Перевалово, Молчанова. Аварийный запас материально-технических ресурсов создан.

"Мы видим, что в течение лета энергетики действительно проводят масштабную работу, и с пониманием относимся к отключениям электроэнергии сейчас, чтобы зимой быть уверенными в том, что сети справятся с нагрузкой и люди не останутся без света и тепла", - резюмировала Ольга Зимина.