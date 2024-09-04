Более 400 самозанятых тюменцев уплачивают взносы для формирования будущей пенсии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самозанятые жители Тюменской области, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", освобождены от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование. Однако они имеют право формировать свою будущую пенсию, самостоятельно перечисляя средства в Отделение СФР по Тюменской области, сообщает пресс-служба Фонда.

Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, подав соответствующее заявление на портале Госуслуг, в мобильном приложении "Мой налог" или в клиентских службах Отделения СФР по Тюменской области. На сегодня такой возможностью пользуются 444 самозанятых в регионе.

"Добровольные взносы уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года, а их учет происходит автоматически, поэтому представлять в Отделение документы, подтверждающие совершенные платежи, не требуется. Коэффициенты и стаж, приобретенные в результате добровольных взносов, отразятся на лицевом счете до 1 марта следующего года, проверить их величину можно в личном кабинете на портале Госуслуг, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета", — сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Самозанятые могут самостоятельно определять размер страховых взносов в пределах установленных минимальных и максимальных сумм. Минимальный размер взносов в 2024 году составляет 50 тыс. 798,88 рублей — его уплата позволит накопить 1,037 пенсионный коэффициент. Размер максимального взноса составляет не более 406391,04 рублей, что составит 8,292 пенсионных коэффициента.