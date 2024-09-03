Россия и Казахстан ускорили оформление электронных паспортов транспортных средств

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соглашение об информационном взаимодействии подписали АО "Электронный паспорт" России и национальный оператор систем электронных паспортов Казахстана – АО "Национальные информационные технологии" в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, сообщает Минэкономразвития РФ.

"Подписание соглашения – очень важный шаг в развитии евразийской системы электронных паспортов. Реализация данного соглашения позволит России и Казахстану ускорить процедуру оформления паспортов транспортных средств, упростит выпуск и взаимное обращение безопасных транспортных средств на территории обеих стран, минимизирует документооборот, а также издержки граждан и бизнеса", прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Документ подготовлен в рамках реализации договоренностей между странами "евразийской пятерки" о введении единых форм паспорта транспортного средства и организации наднациональной системы электронных паспортов в ЕАЭС.

В России с начала 2024 г. оформлено более 200 тысяч электронных паспортов транспортных средств на автомобили, ввезённые из государств-членов ЕАЭС. Из них 17 тыс. приходится на машины, ввозимые из Казахстана.