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Аграрии региона собрали более 7,5 тыс. тонн овощей

Экономика, 15:21 05 сентября 2024

крестьянско-фермерское хозяйство "Дружба" | Фото: крестьянско-фермерское хозяйство "Дружба"

3,5 тыс. тонн капусты, 2,8 тыс. тонн свеклы и 928 тонн моркови собрали овощеводческие предприятия по данным областного департамента АПК на 5 сентября.

Всего овощные культуры убраны с территории 168 гектаров, средняя урожайность составляет 450 центнеров с гектара.

Картофель убран с 794 гектаров полей. По данным на начало сентября, один гектар дает урожай в 296 центнеров. Всего с начала уборочной кампании засыпано 23,5 тыс. тонн картофеля.

Продолжается обмолот зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор на сегодня составил 281 тыс. тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара.

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# АПК , картофель , овощи , уборочная кампания

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