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Более 2 тысяч гектаров обследовали в Тюменской области квадрокоптерами

Экономика, 13:31 09 сентября 2024

управление Росреестра по Тюменской области | Фото: управление Росреестра по Тюменской области

2 тыс. 54 гектара обследовали с помощью квадрокоптеров в Тюменской области за восемь месяцев. Главная цель – контроль выполнения обязательных требований земельного законодательства, сообщает региональное управление Росреестра.

В арсенале ведомства два беспилотных летательных аппарата. За 33 вылета с января по июнь они обследовали 4 тыс. 825 участков.

Всего с начала 2024 года квадрокоптеры совершили 64 полета. Площадь территорий, обследованных с их помощью, превысила 4,5 тыс. гектаров, на которых расположены 6 тыс. 633 земельных участков.

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# земельное законодательство , Росреестр

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