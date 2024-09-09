Более 2 тысяч гектаров обследовали в Тюменской области квадрокоптерами

| Фото: управление Росреестра по Тюменской области | Фото: управление Росреестра по Тюменской области

2 тыс. 54 гектара обследовали с помощью квадрокоптеров в Тюменской области за восемь месяцев. Главная цель – контроль выполнения обязательных требований земельного законодательства, сообщает региональное управление Росреестра.

В арсенале ведомства два беспилотных летательных аппарата. За 33 вылета с января по июнь они обследовали 4 тыс. 825 участков.

Всего с начала 2024 года квадрокоптеры совершили 64 полета. Площадь территорий, обследованных с их помощью, превысила 4,5 тыс. гектаров, на которых расположены 6 тыс. 633 земельных участков.