План по расходам на соцсферу бюджета Тюменской области выполнен более чем на 50 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

139 млрд 241 млн 327 тыс. рублей составили доходы бюджета Тюменской области за первое полугодие 2024 года. Годовой план исполнен на 56,5 %.

Об этом в ходе 31-го заседания Тюменской облдумы сообщила председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко. 71% процент доходной части составили налоги на прибыль организаций, 13% — налоги на доходы физических лиц. По словам Оксаны Величко, бюджет исполняется в штатном режиме, оплата по заключенным контрактам идет только по факту выполнения работ и это принципиальная позиция правительства Тюменской области.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Расходовано из бюджета за полгода более 144 млрд рублей, или 44,6% от прогнозного плана. Показатель превышает прошлогодний на 30 млрд рублей. Основная часть средств (68,5%) традиционно направлена на социальную сферу: развитие системы образования, культуры, здравоохранения, спорта, на социальную политику.

Так, в эксплуатацию за данный период введены две школы в деревне Овсянникова Тобольского района и селе Большой Карагай Вагайского района. Продолжается строительство еще 10 объектов. Полностью завершены работы по ремонту автомобильных дорог на 34 объектах. Более 1,7 млрд рублей направлено на улучшение жилищных условий тюменцев.

На реализацию национальных проектов в Тюменской области из регионального бюджета направлено более 6 млрд 591 млн 143 тыс. рублей, или 47,6 % от уточненного годового плана.

"По итогам первого полугодия бюджет полностью сбалансирован. Все обязательства выполнялись своевременно и в требуемых объемах", - сказал директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Виктория Макарова