Александр Моор: региональная экономика продолжает развиваться

ТГ-канал Александра Моора ТГ-канал Александра Моора

Рост налоговых поступлений в бюджет Тюменской области говорит о том, что региональная экономика, несмотря на вызовы и сложности, продолжает эффективно работать и развиваться. Этот факт отметил губернатор Александр Моор в своих соцсетях по итогам 31-го заседания областной думы.

Напомним, депутаты утвердили изменения регионального бюджета на текущий год. В первую очередь увеличено финансирование социально значимых программ, строительство и капремонт школ, детсадов, учреждений здравоохранения, содержание и ремонт дорог.

"На вопрос, откуда возьмем деньги, ответ простой. Областной бюджет во многом похож на семейный: чтобы увеличить расходы, надо сперва нарастить доходы. Мы получили неплохие доходы в прошлом году. Они растут и сейчас. Плюс 12% к первоначальному плану. В первую очередь, прирост обеспечен увеличением налоговых поступлений от тюменских налогоплательщиков", - пояснил глава региона.

Напомним, Тюменская область не брала кредитов в первом полугодии 2024 года, что говорит, считают депутаты облдумы, о финансовой устойчивости региона.