Водитель Renault сбил мужчину с дочерью на пешеходном переходе в Тюмени
Происшествия, 14:56 14 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Отца с дочкой сбил автомобиль Renault вечером 13 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Дружбы в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция региона.
По словам 62-летнего водителя иномарки, он не заметил пешеходов из-за плохой освещённости дороги. Однако освещение на улице работает.
В результате аварии 53-летний мужчина был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, 14-летняя девочка получила травму головы. Обстоятельства этого ДТП выясняются.