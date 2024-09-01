Водитель Renault сбил мужчину с дочерью на пешеходном переходе в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Отца с дочкой сбил автомобиль Renault вечером 13 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Дружбы в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция региона.

По словам 62-летнего водителя иномарки, он не заметил пешеходов из-за плохой освещённости дороги. Однако освещение на улице работает.

В результате аварии 53-летний мужчина был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, 14-летняя девочка получила травму головы. Обстоятельства этого ДТП выясняются.