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Водитель Renault сбил мужчину с дочерью на пешеходном переходе в Тюмени

Происшествия, 14:56 14 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Отца с дочкой сбил автомобиль Renault вечером 13 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Дружбы в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция региона.

По словам 62-летнего водителя иномарки, он не заметил пешеходов из-за плохой освещённости дороги. Однако освещение на улице работает.

В результате аварии 53-летний мужчина был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, 14-летняя девочка получила травму головы. Обстоятельства этого ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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