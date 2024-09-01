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В Ишиме задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны

Происшествия, 17:41 16 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении марихуаны задержали сотрудники Госавтоинспекции в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Автоинспекторы попытались остановить для проверки документов грузовой автомобиль "Шахман". Мужчина проигнорировал требование сотрудников полиции и попытался скрыться от экипажа, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель, 30-летний житель Забайкальского края, отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и во время беседы стал заметно нервничать, что и послужило поводом для проведения досмотра. В присутствии понятых у водителя обнаружен и изъят пакет с содержимым растительного происхождения. Экспертиза установила, что внутри находилось 678 граммов марихуаны. Ранее судимый гражданин пояснил, что собрал растение на обочине дороги для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , уголовное дело

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