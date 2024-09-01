Депутаты городской думы обсудили правила благоустройства Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центральная часть Тюмени полностью освобождена от самовольно установленных металлических гаражей. В настоящее время планомерная работа по их ликвидации проводится уже на периферии областного центра. Об этом депутатам Тюменской гордумы сообщил заместитель главы города Владимир Кильтау 17 сентября.

В ходе девятого заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству народные избранники обсудили также вопросы озеленения и содержания зелёных насаждений на улицах Тюмени, обустройства новых мест отдыха горожан.

По словам Владимира Кильтау, только в 2023 году в областном центре были вывезены и демонтированы 67 металлических гаражей, а также 458 погребов. По данным на 1 июля 2024 года тюменские улицы удалось освободить от 25 гаражей и 214 погребов.

Отвечая на вопрос заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова, представитель администрации уточнил, что по имеющимся на сегодня данным мониторинга и инвентаризации в Тюмени остаётся порядка 800 гаражей.

Также заместитель главы города сообщил, что в 2023 году в Тюмени демонтировано 36 самовольно установленных временных объектов, при этом 14 из них убраны с городских улиц за счёт бюджетных средств, владельцы 22 объектов демонтировали их в добровольном порядке.

"Для придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика и устранения аварийных ситуаций, в городе выполняются мероприятия по текущему содержанию и ремонту зелёных насаждений, включающие в себя работы по формовочной, омолаживающей и санитарной обрезке кустарников и деревьев, уходу за ними, а также устройству и содержанию цветников", – добавил Владимир Кильтау.

Всего в 2023 году были проведены работы по текущему ремонту порядка 11 тыс. деревьев, вырезке дикой поросли на общей площади 43 тыс. квадратных метров.

Председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов отметил, что выполнение правил благоустройства на территории города – обширный вопрос. Он включает в себя и совместную работу с ресурсоснабжающими организациями, которые обследуют свои инженерные коммуникаций перед тем, как приступить к благоустройству во дворах.

Так, в 2023 году в Тюмени благоустроили 46 дворовых территорий, в 2024 году будут благоустроены 57 дворов многоквартирных жилых домов.

"Новая зона общественного отдыха, которая сейчас находится в стадии активного строительства и развития – это лесопарк Комарово, – рассказал Дмитрий Антипов, подводя итоги работы комиссии. – Парк площадью около 40 гектар благоустраивается на всей территории".

Он уточнил, что в этой работе применяется системный подход: разводятся пешеходные зоны и велодорожки, а площадки распределяются таким образом, чтобы разные возрастные категории отдыхающих и люди с разными интересами не мешали друг другу.

"Это позволит создать максимально комфортные условия для отдыха жителей нашего города, – уточнил Дмитрий Антипов. – Реализация проекта рассчитана на три года, но мы будем стараться сделать всё в течение двух лет и к концу следующего года планируем работы завершить. Добавлю, что в этом принимают активное участие и жители. Кроме того, сегодня тюменцы активно пользуются уже запущенной первой очередью благоустроенного экопарка Затюменский, но ещё будет и вторая, и третья, сейчас обсуждается их концепция и проектирование".

Николай Ступников