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В Аромашевском районе первое хозяйство завершило уборочную кампанию

Экономика, 17:34 19 сентября 2024

из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Уборочную кампанию завершило первое хозяйство в Аромашевском районе. Сотрудники предпринимателя А. А. Коха справились с задачей раньше своих коллег, сообщил галва муниципального образования Игорь Власов.

Всего в районе по данным на 19 сентября из 21 тыс. 478 га предприятия убрали 8 тыс. 155 га, а это 38 % от общего объема.

Урожайность пшеницы в бункерном весе, собранной с 3,5 тыс. га полей, составила 24 центнера с гектара. Овес убран на площади 2 тыс. 570 га, урожайность - 16,9 центнеров с гектара. Горох обмолочен на площади чуть более 2 тыс. га. Урожайность – 20 центнеров с гектара.

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# Аромашевский район , Игорь Власов , уборочная кампания

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