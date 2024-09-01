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Участок на Обходе Тюмени выставят на торги за 81 млн рублей

Экономика, 08:55 25 сентября 2024

ДОМ.РФ | Фото: ДОМ.РФ

Участок площадью 0,81 га на Обходе Тюмени выставят на торги 1 ноября. Начальная цена лота — 81,16 млн рублей. Заявки принимают до 28 октября, сообщает ДОМ.РФ.

Земля подойдёт для строительства торгового центра и объектов дорожного сервиса. Участок находится рядом с мкр-н Плеханово, эта территория активно развивается.

Один из первых аукционов ДОМ.РФ на право заключения договора КРТ прошёл в Тюмени в 2021 году. На участке площадью 8,44 га построят четыре дома высотой до 16 этажей на 17 тыс. 27 квартир.

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# земельные участки , торги

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