Интерактивные площадки и турниры организуют для тюменцев в День здоровья

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменцев приглашают на День здоровья, который пройдет на нескольких площадках города 28 сентября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

На площади у "Конторы пароходства" юные тюменцы смогут принять участие в игровых программах "Тюменская ZAрница" и "Тюменский здоровячок".

Любители активного образа смогут принять участие в турнирах по шахматам, настольных играх, спортивных мастер-классах и интерактивах.

В экопарке "Затюменский" дети посоревнуются в игровых программах, соревнованиях по флорболу и веселых стартах. В парке культуры и отдыха "Гилевская роща" тоже пройдут веселые старты полоса препятствий. Активные тюменцы смогут принять участие в танцевальном флэшмобе, посмотреть соревнования по мини-футболу. В сквере "Комсомольском" пройдут соревнования по перетягиванию каната и стритболу. Самые юные тюменцы испытают себя в соревнованиях по беговелам.