Тюменский центр ремонта иностранных газовых турбин представили в Москве

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр ремонта иностранных газовых турбин Тюменской области представили на Российской энергетической неделе (РЭН) в Москве. Презентацию на сессии "Энергетическое машиностроение: развитие для достижения технологического суверенитета" провел гендиректор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

"На сегодняшний день в регионе запущено производство ООО "Газ Турбайн Сервисез", функционал которого позволит осуществлять ремонт иностранных газовых турбин General Electric, Siemens, Solar. Завод "Тюменские моторостроители" работает на перспективу серийного выпуска газотурбинного двигателя ТМ16. Также направление капитального ремонта газотурбинного и газопоршневого оборудования представлено компаниями "Аггреко" и "ЭнергоТехСервис"", - рассказали в кластере.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам Сакевича, Нефтегазовый кластер определил компании, которые выступаят в качестве центров локализации по сервису и капитальному ремонту газотурбинного и газопоршневого оборудования. "Теперь необходимо определить их возможности в этом направлении, насколько они смогут удовлетворить спрос участников рынка",- пояснил он.

Во время работы РЭН кластер представил инструменты для эффективной работы в отрасли в направлении импортозамещения: "Техноброкер" и Промышленно-энергетический форум TNF.