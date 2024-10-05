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Тюменцам впервые предстоит уплатить НДФЛ с процентного дохода

Экономика, 15:01 05 октября 2024

ПАО "Сбербанк" | Фото: ПАО "Сбербанк"

Порядок расчета налога на доходы физлиц с процентного дохода пояснили специалисты управления ФНС России по Тюменской области. В текущем году его впервые придется уплатить с доходных банковских вкладов. Сведения о суммах процентов, которые уже выплачены, финорганизации предоставили налоговикам до 1 февраля.

"Для целей налогообложения учитывается процентный доход, полученный как резидентами Российской Федерации, так и нерезидентами, по всем вкладам, остаткам на счетах в банках, находящихся на территории РФ. При исчислении НДФЛ не учитываются проценты по рублевым вкладам в банках на территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего календарного года составляет не более 1 % годовых и по счетам эскроу", - уточнили в региональном управлении ФНС России.

Налог уплачивается с совокупного процентного дохода по вкладам, выплаченного физлицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода - на 2023 год он составил 150 тыс. рублей. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Центрального банка РФ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в налоговом периоде.

Отметим, уплатить НДФЛ и имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2024 г.

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# вклады , налоги , НДФЛ

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