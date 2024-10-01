Более 29 центнеров с гектара пшеницы собрали в агрохолдинге Казанского района

| Фото: из Telegram-канала главы Казанского района Татьяны Богдановой | Фото: из Telegram-канала главы Казанского района Татьяны Богдановой

29,1 центнера с гектара составляет урожайность пшеницы агрохолдинга "Южный" в Казанском районе. Предприятие завершило уборочную кампанию, рассказала глава муниципального района Татьяна Богданова.

"Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться аграриям в этом году, труженики предприятия первыми в нашем районе собрали урожай. Более того, им удалось получить наибольшую урожайность пшеницы за время своей работы на казанской земле", - уточнила глава района.

Она отметила, что такие трудовые победы становятся возможными благодаря профессионализму, любви и преданности делу.