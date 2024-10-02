Тюменские строители возводят мини-футбольную арену и детскую школу искусств в Новом Уренгое

| Фото: vk.com/mostostroy_11 | Фото: vk.com/mostostroy_11

Мини-футбольную арену и детскую школу искусств строит в Новом Уренгое АО "Мостострой-11". Объекты станут подарком для жителей к 50-летию города в 2025 г., сообщает тюменская строительная компания.

Мини-футбольная арена строится в микрорайоне "Донской" на пересечении улиц Магистральной и Арктической. Генпроектировщик – Проектный институт уникальных сооружений "Арена". Общая площадь четырехэтажного здания – 12 475 кв. м. Реализация проекта идет с лета 2023 г.

На сегодняшний день утепление и гидроизоляция фундамента здания 8870 кв. м завершены, запущена система активной термостабилизации грунтов. Уложено 9300 куб. м бетона каркаса здания, смонтировано 152 тонны металлоконструкций кровли, выполнено 450 куб. м каменной кладки наружных стен и перегородок, 3900 кв. м черновой стяжки полов.

Ведутся работы по завершению монолитных конструкций здания, монтаж металла кровли, каменная кладка, монтаж фасадов, внутренних и наружных инженерных сетей, черновая отделка. До наступления отрицательных температур специалисты планируют закрыть теплый контур административной части здания. В строительстве задействовано более 100 человек и 18 единиц техники.

Детская школа искусств расположена неподалеку от мини-футбольной арены. Архитекторы черпали вдохновение в природной красоте Севера, и одним из необычных решений в оформлении фасада здания стал образ Северного сияния. Проект разработан Институтом "Тюменьгражданпроект". Площадь здания школы – 11 844 кв. м., здесь смогут обучаться до 1140 детей.

Ведутся работы по устройству монолитного железобетонного каркаса здания, монтажу металлоконструкций, выполняется каменная кладка, устройство кровли. Внутренняя отделка помещений и благоустройство территории запланированы на 2025 год.