Предпринимателям открыли доступ к сервису клиентов Центробанка
Экономика, 12:14 03 октября 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Доступ к сервису Центробанка "Знай своего клиента" открыли для бизнеса. Ранее им пользовались только банки, сообщает центр "Мой бизнес".
С помощью этого сервиса предприниматели могут получить справочную информацию о том, входит ли потенциальный контрагент в группу высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Проверить можно и себя. Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в "красной зоне" платформы, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения.
База содержит сведения о 7 млн юрлиц и ИП: 96,8 % в группе низкого риска, 1,9 % — среднего и 1,3 % — высокого.