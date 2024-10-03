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Предпринимателям открыли доступ к сервису клиентов Центробанка

Экономика, 12:14 03 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доступ к сервису Центробанка "Знай своего клиента" открыли для бизнеса. Ранее им пользовались только банки, сообщает центр "Мой бизнес".

С помощью этого сервиса предприниматели могут получить справочную информацию о том, входит ли потенциальный контрагент в группу высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Проверить можно и себя. Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в "красной зоне" платформы, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения.

База содержит сведения о 7 млн юрлиц и ИП: 96,8 % в группе низкого риска, 1,9 % — среднего и 1,3 % — высокого.

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# бизнес , Мой бизнес , Центробанк

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