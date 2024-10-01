Александр Моор обсудил вопросы взаимодействия с начальником регионального Управления Минюста РФ

| Фото: Архив пресс-службы Губернатора Тюменской области | Фото: Архив пресс-службы Губернатора Тюменской области

Вопросы взаимодействия обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник регионального Управления Минюста РФ Анвар Ахмедзянов. Александр Моор отметил высокую значимость методической помощи, которую региональное управление оказывает органам местного самоуправления в разработке модельных проектов правовых актов о внесении изменений в уставы муниципалитетов.

"В настоящее время уделяется особое внимание вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, гражданам прибывшим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Курской областей, а также с территории Украины", – отметил Анвар Ахмедзянов.

По итогам рабочей встречи Александр Моор дал ряд поручений, касающихся деятельности некоммерческих организаций, развития системы бесплатной юридической помощи, а также интеграции регионального Управления Минюста РФ в деятельность правительства Тюменской области, направленную на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей.