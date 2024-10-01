О своей работе рассказал городской депутат Алексей Рагозин

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

На протяжении многих лет благотворительную поддержку Центру социальной реабилитации "Тюменский" оказывает депутат Тюменской городской думы Алексей Рагозин.

Центр помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе женщинам с детьми, оставшимся без жилья и средств к существованию.

Также депутат уже много лет оказывает помощь Тюменскому дому ребёнка, в котором воспитываются малыши от рождения до четырёх лет, оставшиеся без попечения родителей.

По сложившейся традиции, наборы с необходимыми школьными принадлежностями получили от Алексея Рагозина к началу нового учебного года будущие первоклассники.

Также необходимые для учёбы и творчества канцелярские принадлежности в подарок от депутата получили и учащиеся Воскресной школы при Православном приходе Свято-Никольской церкви.

Алексей Рагозин, уделяет большое внимание и тюменским ветеранам. В течение года пожилые тюменцы получали от депутата поздравления и подарки к праздникам.

Алексей Вячеславович был избран депутатом Тюменской гордумы VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 5 на муниципальных выборах 10 сентября 2023 года. Своё доверие избиратели оказали ему уже в третий раз.

На первом заседании думы, которое состоялось 9 октября 2023 года, Алексей Вячеславович был избран председателем постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

На заседаниях комиссии за год было рассмотрено 45 вопросов, по которым приняты важные решения, направленные на социально-экономическое развитие города и создание благоприятных условий для тюменцев.

За отчётный период депутат провёл 46 приёмов граждан. Все поступившие в приёмную депутата обращения были рассмотрены в установленные сроки. Обратившимся оказана необходимая помощь в решении их вопросов, даны разъяснения и консультации. При необходимости обращения направлялись в соответствующие структуры и должностным лицам.

Наиболее актуальными для жителей избирательного округа по-прежнему остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Предложения жителей, имеющие общественное значение, были включены в перечень наказов депутатам Тюменской городской думы, работу по их исполнению Алексей Рагозин ведёт в постоянном режиме.

Так, один из наказов по благоустройству двора жилого дома на ул. Клары Цеткин, 21 уже выполнен в отчетном периоде в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды".

Общественная приемка двора состоялась в середине августа. Жители получили новую благоустроенную территорию, на которой расположились детские игровые, турниковая и спортивная площадки с травмобезопасным покрытием.

Установлены новые лавочки, парковые качели и урны. На дворовой территории выполнены работы по асфальтированию проезжей части, обустроены тротуары, обновлено освещение.

В 2025 году на территории избирательного округа будет выполнен ещё один наказ жителей по благоустройству дворовой территории. Планируются работы во дворе жилых домов 17 и 21 на ул. Авторемонтной.

Николай Ступников