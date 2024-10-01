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Две медали чемпионата России выиграли тюменские дзюдоисты

Спорт, 19:03 21 октября 2024

Федерация дзюдо России | Фото: Федерация дзюдо России

Две медали чемпионата России по дзюдо завоевали спортсмены из Тюменской области. Эльдар Аллахвердиев стал чемпионом в весовой категории до 90 кг, Любовь Тимофейчева — в весовой категории до 57 кг.

Тюменская область в общекомандном зачете заняла третье место. Среди смешанных команд сборная Уральского федерального округа стала третьей.

Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин 2006 года рождения и старше прошел в Краснодарском крае. На нем выступили более 500 спортсменов из 63 субъектов РФ.

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