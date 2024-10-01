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Назначен заместитель полномочного представителя президента России в УФО

Политика, 19:03 22 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сергей Рындин назначен заместителем полномочного представителя президента России в УФО.

Распоряжение об этом подписал руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, сообщает пресс-служба полпредства.

Сергей Рындин более 10 лет проработал в управлении президента Российской Федерации по внутренней политике, из них последние 2,5 года - на территории новых регионов. Кандидат юридических наук.

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