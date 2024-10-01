Предпринимателей Тюменской области приглашают заявиться на субсидии по выходу на рынок Узбекистана

Предпринимателей Тюменской области приглашают заявиться на получение субсидии по выходу на рынок Узбекистана.

В рамках субсидии будут оказаны услуги: аренды и предоставления в субпользование производственно-складских помещений; регистрации юридических лиц на территории Узбекистана и открытия расчетных счетов с целью локализации производства и/или организации логистического склада.

По вопросам получения услуги необходимо обращаться в центр поддержки экспорта Центра "Мой бизнес".

Услуга оказывается в рамках нацпроектов Международная кооперация и экспорт и Малое и среднее предпринимательство.