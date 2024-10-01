Глава Минцифры рассказал на "Инфотехе" в Тюмени про меры поддержки технологий искусственного интеллекта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меры поддержки технологий искусственного интеллекта будут аналогичны тем, что применяются для развития российского программного обеспечения. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на форуме "Инфотех" в Тюмени 24 октября.

"Здесь у нас традиционные меры поддержки. Мы будем помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, беря на себя часть затрат. То, что мы делаем в целом по российскому софту, мы отдельно распространим на проекты, связанные с искусственным интеллектом. Поддержку получат и ведущие научно-исследовательские центры, которые на базе лучших университетов будут развивать такие технологии", - сказал Максут Шадаев.

Внедрять искусственный интеллект будут в государственной сфере, здравоохранении, образовании. По словам министра, именно в этих сферах эффект можно будет почувствовать сразу.

"Задача, которая перед нами стоит, с одной стороны - развивать новые технологии, с другой – на порядок увеличить масштаб их внедрения в отраслях экономики, бюджетной сфере, госуправлении", - уточнил глава Минцифры.

Для стимулирования внедрения планируется прямое финансирование. А также стимулировать спрос через новые сервисы.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев обозначил сроки принятия нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Оксана Корнеенкова