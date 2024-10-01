  • 30 октября 202430.10.2024среда
  • USD97,3261
    EUR105,4375
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер южный

Тюменцам расскажут, как при помощи ИИ увеличить прибыль от бизнеса

Экономика, 09:07 30 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар о технологиях ИИ, которые помогут сделать бизнес эффективнее и прибыльнее, начнется в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) 1 ноября в 15 часов. Кейсы представят два спикера, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Александр Васин — восемь лет автоматизирует процессы бизнеса с помощью CRM и активно применяет новейшие AI-технологии. Официальный партнер Битрикс24. Второй эксперт - Ренат Аскаров — серийный предприниматель, основатель сети салонов и бизнеса на маркетплейсах.

Они покажут реальные примеры, как ИИ помогает МСП расти и масштабироваться, дадут советы по улучшению клиентского опыта для повышения лояльности. Познакомят с доступными ИИ-решениями, которые легко внедрить, даже небольшой компании.

Регистрация на семинар по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# искусственный интеллект , Мой бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 30.10.2024Тюменцам расскажут, как при помощи ИИ увеличить прибыль от бизнеса
08:56 30.10.2024Предпринимателей Тюменской области приглашают в бизнес-миссию в Ханты-Мансийск
08:43 30.10.2024Светлана Худякова научит тюменок эффективно управлять командой
17:56 29.10.2024"Свеза" в Тюмени автоматизирует процессы для испытаний фанеры