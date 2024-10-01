Тюменцам расскажут, как при помощи ИИ увеличить прибыль от бизнеса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар о технологиях ИИ, которые помогут сделать бизнес эффективнее и прибыльнее, начнется в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) 1 ноября в 15 часов. Кейсы представят два спикера, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Александр Васин — восемь лет автоматизирует процессы бизнеса с помощью CRM и активно применяет новейшие AI-технологии. Официальный партнер Битрикс24. Второй эксперт - Ренат Аскаров — серийный предприниматель, основатель сети салонов и бизнеса на маркетплейсах.

Они покажут реальные примеры, как ИИ помогает МСП расти и масштабироваться, дадут советы по улучшению клиентского опыта для повышения лояльности. Познакомят с доступными ИИ-решениями, которые легко внедрить, даже небольшой компании.

Регистрация на семинар по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".