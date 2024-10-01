В Бердюжском районе помогли открыть свое дело двум предпринимателям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Магазин смешанных товаров в д. Власова Бердюжского района открыл Юрий Яковлев. Выловом и реализацией рыбы на территории района занялся Кирилл Лукащук. Это стало возможным благодаря государственной социальной помощи на основании социального контракта в муниципалитетах Тюменской области, сообщает пресс-служба Центра "Мой бизнес".

"Рабочая группа по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта – это один из инструментов совместной работы всех структур для поддержки развития бизнеса. Здесь рождается идея, которую мы должны совместными усилиями подхватить, поддержать и помочь предпринимателю ее реализовать", — сказал директор представительства инвестагентства на территории Казанского и Бердюжского районов Марал Муратов.

Юрий Яковлев после получения соцконтракта обратился в Центр "Мой бизнес" за помощью в регистрации бизнеса. "Мне помогли с составлением бизнес-плана, определиться с системой налогообложения и рассказали про все меры господдержки. А финансовая помощь, выделенная по соцконтракту, помогла начать собственное дело", – пояснил предприниматель.

В настоящее время Юрий оформляет заявку на комплексную услугу, чтобы изучить азы ведения бухгалтерского учета и налогообложения.

По вопросам поддержки предпринимательства на территории Бердюжского и Казанского районов можно обратиться по тел. 8-922-005-50-10.

Добавим, поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".