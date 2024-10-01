Предприятия Тюменской области заключили экспортные контракты на 874 млн долларов

| Фото: vk.com/export.tyumen | Фото: vk.com/export.tyumen

2 тыс. 193 субъекта малого и среднего предпринимательства Тюменской области заключили экспортные контракты на общую сумму более 874 млн долларов. География поставок охватывает 115 стран, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

"По итогам третьего квартала регион оказал большую поддержку предпринимателям. Мы благополучно защитили все показатели, работаем на результат. Впереди много новых, сложных и одновременно интересных проектов, следите за новостями, экспортируйте вместе с нами", - призвал руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Анджей Стасяк во время Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Москве.

За девять месяцев 2024 г. специалисты центра оказали помощь более 31 тыс. малых и средних предприятий.

| Фото: vk.com/export.tyumen | Фото: vk.com/export.tyumen

Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта участвовали представители 82 регионов страны.На одной площадке они обменялись опытом и лучшими практиками.

"Каждый квартал мы собираем руководителей центров поддержки экспорта со всей страны для обмена опытом. Такой формат живого диалога помогает быстрее адаптироваться и внедрять лучшие практики", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.

Предприятиям Тюменской области по вопросам экспортной поддержки можно обращаться через сайт.