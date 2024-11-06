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На городском первенстве в Тюмени определят сильнейших ушуистов

Спорт, 09:20 06 ноября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по ушу пройдет в Тюмени в спортивной школе "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) 9 и 10 ноября. Соревнования начнутся в 10 часов в оба дня, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В поединках по китайскому боевому искусству примут участие 75 спортсменов. Ушуистам предстоит продемонстрировать свое мастерство и волю к победе. Сражаться будут спортсмены в возрастных группах от 6 до 51 года и старше.

Победителей состязаний наградят медалями и дипломами соответствующих степеней.

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