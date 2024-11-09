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Тюменская область поставляет на внешние рынки более 50 видов продукции АПК

Экономика, 17:03 09 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские сельхозтоваропроизводители торгуют с 25 странами, экспортируя на внешние рынки более 50 видов продукции АПК. Об этом сообщил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя итоги уборочной компании 2024 года.

"В этом году мы собрали 1 млн 698 тыс. тонн зерна. Стоит отметить, что несмотря на природные катаклизмы, растениеводы смогли добиться хорошей урожайности, она составила 24,4 центнера с гектара, это показатель выше, чем в прошлом году", - отметил Владимир Ковин.

Он подчеркнул, что тюменские сельхозтоваропроизводители не только полностью обеспечивают внутренние потребности в зерне, но и поставляют сельхозпродукцию в 25 зарубежных стран.

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# АПК , Владимир Ковин , облдума

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