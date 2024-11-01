В Тюмени открылся новый банковский офис

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Новый банковский офис открылся в Тюмени. Это отделение ВТБ в компактном формате в микрорайоне "Тюменская слобода", где уже проживают 40 тыс. человек.

Офис рассчитан на два рабочих места для специалистов. Они обслуживают клиентов с ноутбуками в современном безбарьерном пространстве не за стойками и окнами, а в удобных для тюменцев зонах с мягкой мебелью.

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

"В данном банке - необычный формат. На самом деле удобно, без перегородок, уютно находиться здесь", – отмечает жительница Тюменской слободы Екатерина Лютенко.

Отделение рассчитано на семейное обслуживание, здесь работает бесплатный WI-FI и банкомат. Несмотря на развитие онлайн-сервисов, опросы населения показывают важность личного общения с сотрудниками банка по финансовым вопросам.

"Было огромное число запросов от жителей на открытие точки обслуживания. Формат "легких" офисов позволяет приходить туда, где ждут наши услуги, даже если это небольшой населенный пункт или развивающийся жилой микрорайон. Наши эксперты в шаговой доступности, рядом с домом готовы помочь тюменцам как с ежедневными вопросами, так и с принятием серьезных финансовых решений", – рассказал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

В планах банка в этом году открыть ещё один обновленный офис в районе Московского тракта в Тюмени. А также развивать выездной сервис на территории всего региона, чтобы в ближайшие три года возможность доставки финансовых продуктов появилась у жителей всех городов и поселков с населением от 1000 человек.