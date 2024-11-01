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Артем Жога и глава Совета по правам человека договорились о совместной работе

Политика, 14:15 15 ноября 2024

Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога провел рабочую встречу с главой Совета по правам человека, советником президента РФ Валерием Фадеевым. Они обсудили вопросы развития гражданского общества, а также механизмы повышения эффективности взаимодействия между государственными структурами и общественными организациями, сообщает пресс-служба полпредства.

"Отдельной темой обсуждения стало соблюдение прав военнослужащих, в том числе участвующих в специальной военной операции, и ветеранов. Кроме того, они затронули вопросы миграционной политики и защиты граждан от финансового мошенничества", — отмечено в сообщении.

Артём Жога отметил значимость работы СПЧ и его роль в формировании общественного мнения и продвижении правозащитных инициатив. В свою очередь, Валерий Фадеев выразил готовность к дальнейшему развитию совместной работы в УФО.

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# Артем Жога , Совет по правам человека

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