В Тюменской области для капремонтов отобрали 28 подрядных компаний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

28 подрядных компаний прошли отбор на выполнение капитального ремонта в Тюменской области. Всего заявки подала 31 организация, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметили в ведомстве, отбор подрядных организаций проходит в два этапа. Лишь те, кто соответствуют требованиям законодательства, имеют шансы попасть в реестр квалифицированных подрядных организаций. Они допускаются к участию в электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

На сегодняшний день в реестре квалифицированных подрядных организаций содержится 320 реестровых записей по всем видам работ, выполняемых в рамках реализации региональной программы капремонта.