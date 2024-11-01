Депутаты Тюменской облдумы приняли областной бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы обсудили и приняли в первом чтении областной бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Общий объем доходов областного бюджета на 2025 год запланирован в объеме более 261 млрд рублей. Расходы областного бюджета планируются на 2025 год в объеме 303 млрд 002 315 тыс. рублей, что на 11, 6 % ниже, чем в 2024 году.

"Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета занимают расходы на социальную сферу, а также расходы на национальную экономику, включающие, в том числе, расходы на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста и диверсификации структуры региональной экономики", - сообщил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

В целом доля расходов, направленных на социальную защиту граждан и оказание социально-значимых услуг (то есть, социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт), составляет в 2025 году 66,6 % от общих расходов областного бюджета.

По словам заместителя председателя Тюменской областной думы Натальи Шевчик, областной бюджет сбалансированный и остается социально ориентированным бюджетом.

В целом расходы бюджета на финансирование социальной сферы составят в 2025 году более 201 млрд рублей, что выше по сравнению с 2024 годом на 6 602 619 тыс. рублей, или на 3,4 %.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в послании "О положении дел в регионе", бюджет социально ориентированный, доля расходов на эту сферу составит 64,4 %.

Окончательное рассмотрение закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" состоится на 34 заседании Тюменской областной думы, которое состоится 29 ноября.

Борис Олейник