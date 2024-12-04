Поисковики Тюменской области обнаружили 11 163 бойцов и командиров Красной Армии

| Фото: областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: областной поисковый центр имени Артура Ольховского

11 тыс. 163 бойцов и командиров Красной Армии обнаружили поисковики Тюменской области на полях сражений Великой Отечественной войны. Они установили 529 имен, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Сегодня в нашей стране отмечается памятная дата - День Неизвестного Солдата. Мы чтим память о советских и российских воинах, чьи имена остались неизвестными. Ведь только на полях сражений Великой Отечественной войны без вести пропало более двух миллионов советских солдат. Год от года этот список сокращается. Потомки воинов узнают о судьбе своих дедов и прадедов, отдавших жизни в тяжелейших боях в Новгородской, Тверской, Ленинградской и других областях", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона отметил в этом большую заслугу 22 поисковых отрядов Тюменской области. Каждый год они работают на места былых сражений. Находят останки солдат и предметы, позволяющие установить личности: "Это большая и нужная работа. Память о наших защитниках Отечества будет жить всегда. Сохранить для истории их имена – святая миссия".