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Тюменская область поборется за звание самого шагающего региона

Спорт, 12:57 05 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область наряду с другими регионами России присоединилась к проекту "СпортТрек" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Участникам предлагают посоревноваться в челлендже "Спортивная привычка за 21 день", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Жители региона станут одной большой командой, которая будет соревноваться с другими субъектами России. Чтобы принять вызов, нужно зарегистрироваться в проекте по ссылке, установить приложение РСВ на смартфон или обновить его, подключить возможность отслеживать шаги. Далее - стать участником вызова "Спортивная привычка за 21 день" в треке "Мониторинг активности" и делать шаги, чтобы помочь своему региону вырваться в лидеры.

Финиш состоится 12 декабря в 23 часа по московскому времени. Регион, который смог пройти больше всех шагов, станет известен на страницах проекта в социальных сетях 16 декабря.

Все участники из пяти самых активных регионов получат баллы проекта: одну тысячу за первое место, 800 – за второе, 600 – за третье, и по 400 – за четвертое и пятое места. Баллы затем обмениваются на призы от партнеров.

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