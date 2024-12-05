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Новый корпус завода медизделий в Тюмени подключили к голубому топливу

Экономика, 16:26 05 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый корпус завода по производству медицинских изделий одноразового применения "МИМ" подключили к сети газоснабжения.

Как отметил директор филиала АО "Газпром газораспределение Север" в Тюменской области Борис Хачатуров, подключение было выполнено в рамках технического присоединения. Природный газ служит не только в качестве отопления, но и будет задействован в камерах для утилизации стерилизующего вещества, что важно для устойчивого и эффективного использования энергоресурсов на современном производстве. Любой другой вид топлива обходился бы дороже, что в итоге сказалось бы на конечной стоимости продукции.

Завод "МИМ" в с. Мальково активно расширяет ассортимент производимой продукции и внедряет принципы импортозамещения, используя более 80% российского сырья. Здесь выпускают уникальные шприцы-манометры для использования в хирургии, специальные устройства для дренирования плевральной области и другие виды одноразового медоборудования.

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# газификация , завод , промышленность

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