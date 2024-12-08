Оборот общепита в Тюменской области превысил 4,4 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 млрд 469 млн рублей составил оборот заведений общественного питания в Тюменской области за октябрь. Это на 19,2 % больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Всего за 10 месяцев объем оценивается в 36 млрд 612 млн рублей, что на 10,2 % больше показателя 2023 г. По динамике регион на третьем месте по Уральскому федеральному округу после Курганской и Челябинской областей.

Отметим, что в сентябре оборот общепита в Тюменской области превысил 4 млрд рублей - второй затратный месяц в году после октября. Самые скромные показатели были в январе и феврале — более 3,3 млрд рублей.

Общий чек по России за январь - октябрь составил 2 трлн 791,2 млрд рублей, приводит данные Росстата "Вслух.ру".