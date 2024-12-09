Валерий Фальков: девять из 19 новых нацпроектов посвящены технологическому лидерству

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Девять из 19 новых национальных проектов посвящены достижению Россией технологического лидерства. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на открытии Центра пилотирования технологий СИБУРа в Тобольске.

"Национальные проекты верстаются к запуску с 1 января 2025 года. Компания СИБУР является ярким примером того, как реальное производство может внести свой вклад. У компании хорошие партнерские отношения с нашими ведущими академическими институтами и университетами. СИБУР поддерживает крупнейший проект "Десятилетие науки и технологий", который объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В 2024 году компания стала официальным партнером, в том числе широко была представлена на Конгрессе молодых ученых", - уточнил глава Минобрнауки РФ.

Он отметил, что достичь поставленных целей помогают именно такие совместные проекты академического, университетского сектора и представителей реального сектора экономики.

Напомним, Центр пилотирования технологий - это уникальный для страны и мира научно-исследовательский объект. Он позволит до 10 раз ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров. Инфраструктура центра сочетает в себе сразу 12 технологий получения полипропилена и полиэтилена в России. Материалы широко применяются в строительстве, медицине, транспортной отрасли и других сферах.

Открыли ЦПТ заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, губернатор Тюменской области Александр Моор и член правления, управляющий директор по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова.

Оксана Корнеенкова