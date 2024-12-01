Тюменская область – среди лидеров по объему выдач "Семейной ипотеки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область – в числе лидеров по оформлению "Семейной ипотеки" с момента ее модернизации летом текущего года. Тюменцы, по данным Банка ДОМ.РФ, взяли в ипотечный кредит 600 млн рублей.

А лидируют по объему выдач "Семейной ипотеки" на ИЖС после ее модернизации Подмосковье (2,5 млрд рублей), Краснодарский край (2 млрд рублей), Республики Татарстан (1,2 млрд рублей) и Башкортостан (около 1 млрд рублей), Ленинградская область (около 800 млн рублей). Среди регионов-лидеров также Ростовская (около 750 млн рублей), Самарская (около 600 млн рублей), Нижегородская (около 500 млн рублей) и Свердловская области (около 400 млн рублей).

Около 70 % кредитов, выданных с июля по ноябрь, оформлено на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). За аналогичный период прошлого года доля таких ипотек составляла 15 %, сообщает пресс-служба АО "Банк ДОМ.РФ"

"По новым условиям "Семейной ипотеки" льготный кредит на строительство дома можно взять вне зависимости от региона проживания и возраста детей при условии использования безопасного механизма эскроу. Это позволило стимулировать спрос на ИЖС – после изменения условий доля частных домов в структуре госпрограммы увеличилась в 4,5 раза, а количество таких кредитов – более чем в 1,5 раза", – сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки на "Семейную ипотеку" по новым правилам 10 июля. Семьи с ребенком до шести лет могут оформить кредит на покупку квартир во всех регионах России, а также на ИЖС при условии использования эскроу.

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми оформляют кредит на ИЖС с эскроу на всей территории России и на покупку квартир в 35 регионах, утвержденных Минфином России, и в городах с численностью населения до 50 тыс. человек.