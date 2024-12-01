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Тюменцы на разработку маркетплейса с ИИ "SAMSON Room" получили 4 млн рублей

Экономика, 17:34 12 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 млн рублей от Фонда содействия инновациям получат магистранты ТИУ Виктор Самсонов и Снежана Тицкая на разработку маркетплейса нового поколения с искусственным интеллектом "SAMSON Room". Их проект вошел в число победителей конкурса "Старт-Искусственный интеллект-1", сообщает пресс-служба вуза.

Финансирование позволит создавать дизайн с нуля по изображению планировки от застройщика, определить геометрические параметры помещения и автоматически построить 3D-модель.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, Виктор Самсонов с 2023 г. реализует проект робота SAMSON. Он способен и печатать, и сшивать дипломные и курсовые работы за считаные минуты и в разы дешевле, чем в типографии.

Он организатор первых в Тюменской области соревнований по пайке и электронике среди школьников.

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# грант , ТИУ , Фонд содействия инновациям

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