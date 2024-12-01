Тюменцы на разработку маркетплейса с ИИ "SAMSON Room" получили 4 млн рублей
4 млн рублей от Фонда содействия инновациям получат магистранты ТИУ Виктор Самсонов и Снежана Тицкая на разработку маркетплейса нового поколения с искусственным интеллектом "SAMSON Room". Их проект вошел в число победителей конкурса "Старт-Искусственный интеллект-1", сообщает пресс-служба вуза.
Финансирование позволит создавать дизайн с нуля по изображению планировки от застройщика, определить геометрические параметры помещения и автоматически построить 3D-модель.
Напомним, Виктор Самсонов с 2023 г. реализует проект робота SAMSON. Он способен и печатать, и сшивать дипломные и курсовые работы за считаные минуты и в разы дешевле, чем в типографии.
Он организатор первых в Тюменской области соревнований по пайке и электронике среди школьников.