Тюменская компания производит электроподогреватели двигателя для концерна КамАЗ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Линейку электрических подогревателей двигателя для концерна КамАЗ производят в цехах тюменского предприятия "Восход" три года. Более 100 тыс. изделий выпустили в 2024 г.

Электрические подогреватели также пользуются большим спросом в северных регионах, необходимы для разогрева охлаждающей жидкости двигателя зимой.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В 2025 году планируем начать строительство еще одного цеха по металлообработке площадью 1500 "квадратов". Инвестиционное агентство Тюменской области помогает нам в реализации проекта по новой линейке оборудования. Ориентировочная его стоимость – около 200 миллионов рублей. Создадим примерно до 50 рабочих мест. Срок реализации – пять лет", - рассказал руководитель производственного предприятия "Восход" Ильнур Мирхасанов.

Металлические изделия для нефтегазовой и автомобильной отраслей производят в компании "Восход" пять лет. За это время производство продукции увеличилось почти в 14 раз. Около 250 тыс. изделий произвели рабочие предприятия "Восход" в 2024 г., что на 100 тыс. больше в сравнении с прошлым годом. Основные заказчики – сервисные и нефтедобывающие компании страны.

Тренд предприятия - реинжиниринг нефтегазового оборудования. За год здесь наладили производство лебедок и редукторов для бурения. Они успешно прошли испытания и применяются на месторождениях компании "Роснефть-Бурение".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Содействие в налаживании новой линейки оборудования, выходе на рынок и кооперации с другими компаниями страны ПП "Восход" оказывает Ассоциация "Нефтегазовый кластер". Тюменская компания входит в функциональную карту кластера, которая находится на финальной регистрации в Минпромторге РФ.

Анжела Лебедева