Тюменская компания производит электроподогреватели двигателя для концерна КамАЗ
Линейку электрических подогревателей двигателя для концерна КамАЗ производят в цехах тюменского предприятия "Восход" три года. Более 100 тыс. изделий выпустили в 2024 г.
Электрические подогреватели также пользуются большим спросом в северных регионах, необходимы для разогрева охлаждающей жидкости двигателя зимой.
"В 2025 году планируем начать строительство еще одного цеха по металлообработке площадью 1500 "квадратов". Инвестиционное агентство Тюменской области помогает нам в реализации проекта по новой линейке оборудования. Ориентировочная его стоимость – около 200 миллионов рублей. Создадим примерно до 50 рабочих мест. Срок реализации – пять лет", - рассказал руководитель производственного предприятия "Восход" Ильнур Мирхасанов.
Металлические изделия для нефтегазовой и автомобильной отраслей производят в компании "Восход" пять лет. За это время производство продукции увеличилось почти в 14 раз. Около 250 тыс. изделий произвели рабочие предприятия "Восход" в 2024 г., что на 100 тыс. больше в сравнении с прошлым годом. Основные заказчики – сервисные и нефтедобывающие компании страны.
Тренд предприятия - реинжиниринг нефтегазового оборудования. За год здесь наладили производство лебедок и редукторов для бурения. Они успешно прошли испытания и применяются на месторождениях компании "Роснефть-Бурение".
Содействие в налаживании новой линейки оборудования, выходе на рынок и кооперации с другими компаниями страны ПП "Восход" оказывает Ассоциация "Нефтегазовый кластер". Тюменская компания входит в функциональную карту кластера, которая находится на финальной регистрации в Минпромторге РФ.
Анжела Лебедева