Компенсировать выпадающие доходы регионов без учета уровня их бюджетной обеспеченности призвал Фуат Сайфитдинов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт Тюменской областной думы по законодательному обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона представил председатель областного парламента Фуат Сайфитдинов на заседании комиссии по делам федерации, региональной политике и местному самоуправлению Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Он проинформировал коллег об основных направлениях и приоритетах работы и высказал ряд предложений, которые позволят укрепить финансовую и экономическую устойчивость субъектов РФ в сегодняшних непростых условиях, сообщает пресс-служба облдумы.

Глава регионального парламента подробно остановился на законодательном обеспечении поддержки бизнеса. Так, налогоплательщики, инвестирующие в строительство новых и обновление имеющихся производственных активов, получают льготы по региональным налогам. Это резиденты зон экономического развития и муниципальных индустриальных площадок, держатели инвестиционных проектов, производители различных видов продукции. Инвесторы, реализующие региональные инвестиционные проекты и заключившие специальные инвестиционные контракты в сфере промышленности, получают вычет по налогу на прибыль организаций.

Существует дополнительная налоговая поддержка IT-компаний, организаций в сфере туризма и образования. Комплекс мер поддержки действует для малого бизнеса: это налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения; понижающий коэффициент 0,1 к размеру потенциально возможного годового дохода для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и т.д.

"Эти меры дают свои результаты. Сумма налогов, поступающих в бюджет области, в расчете на один рубль предоставленных льгот ежегодно растет. Это свидетельство эффективности государственной поддержки инвесторов и результат оперативного принятия соответствующих законов, главным из которых является закон об областном бюджете на плановый трехлетний период. Региональный бюджет на протяжении многих лет является социально ориентированным. Безусловно, в текущих условиях реализация бюджетной и налоговой политики осуществляется непросто, тем не менее, бюджет отвечает потребностям развития экономики и социальной политики, сохраняет сбалансированность и устойчивость. В Тюменской области на протяжении последних лет сохраняется достаточно высокий уровень бюджетной обеспеченности", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Спикер регионального парламента предложил рассмотреть возможность компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов без учета уровня их бюджетной обеспеченности и досрочного завершения периода временной централизации в федеральном бюджете 1% ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов.

Среди предложений и введение в статью 79 Налогового кодекса Российской Федерации (регулирует возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета), положений, устанавливающих особенности возврата из бюджетов излишне уплаченных (или излишне взысканных) налогов, а также отмена федеральных льгот в отношении организаций по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты.

Кроме того, Фуат Сайфитдинов предложил дополнить главу 28 Налогового кодекса нормой, предоставляющей право регионам применять ежегодную индексацию установленных ставок транспортного налога (в пределах максимально установленных).

Председатель комиссии, глава Рязанской областной думы Аркадий Фомин отметил важность высказанных инициатив и подчеркнул, что они будут взяты в работу и направлены для детального анализа и проработки в комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.