Газораспределительную станцию построят в Уватском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект строительства газораспределительной станции подготовили для с. Демьянского в Уватском районе. Объект обеспечит газом ближайшие населенные пункты.

"Самый главный объект для нас по программе газификации – строительство и запуск ГРС в Демьянском. В 2024 году уже разработана проектная документация. В 2025-2026 годах будут проводиться работы по строительству газораспределительной станции", - уточнил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

По его словам, газификация в районе реализуется по региональной программе. Работы идут по графику. По обращениям жителей с. Тугалово и д. Уки их населенные пункты включены в схему газоснабжения.

Оксана Корнеенкова