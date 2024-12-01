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Газораспределительную станцию построят в Уватском районе

Экономика, 12:14 23 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект строительства газораспределительной станции подготовили для с. Демьянского в Уватском районе. Объект обеспечит газом ближайшие населенные пункты.

"Самый главный объект для нас по программе газификации – строительство и запуск ГРС в Демьянском. В 2024 году уже разработана проектная документация. В 2025-2026 годах будут проводиться работы по строительству газораспределительной станции", - уточнил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

По его словам, газификация в районе реализуется по региональной программе. Работы идут по графику. По обращениям жителей с. Тугалово и д. Уки их населенные пункты включены в схему газоснабжения.

Оксана Корнеенкова

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# газификация , Уватский район

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