Газораспределительную станцию построят в Уватском районе
Экономика, 12:14 23 декабря 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Проект строительства газораспределительной станции подготовили для с. Демьянского в Уватском районе. Объект обеспечит газом ближайшие населенные пункты.
"Самый главный объект для нас по программе газификации – строительство и запуск ГРС в Демьянском. В 2024 году уже разработана проектная документация. В 2025-2026 годах будут проводиться работы по строительству газораспределительной станции", - уточнил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.
По его словам, газификация в районе реализуется по региональной программе. Работы идут по графику. По обращениям жителей с. Тугалово и д. Уки их населенные пункты включены в схему газоснабжения.
Оксана Корнеенкова