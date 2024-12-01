Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Тюмени по итогам 2024 года выросла на 6,4%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Тюмени по итогам 2024 года выросла на 6,4 %, и составила в декабре 2024 года 116 тыс. рублей. Предложение "вторички" в городе относительно декабря 2023 года увеличилось на 10,6 %. Такие данные приводит сервис по удобному поиску квартир Яндекс Недвижимость, который подводит итоги 2024 года на вторичном рынке жилья.

"Медианная полная цена вторичной квартиры в Тюмени в конце года составила шесть миллионов рублей. В сравнении с ноябрем она выросла незначительно – на 0,3 %, за последние 12 месяцев – на 1,9 %", - отмечено в сообщении пресс-службы компании Яндекс.

Медианная цена - это цена из середины списка всех предложений. Как правило, медианная цена ближе к реальной, чем средняя, которая является среднеарифметическим показателем, когда цены всех продавцов складываются и делятся на количество продавцов.

Наиболее заметное увеличение медианной цены стоимости квадратных метров на вторичном рынке в течение года зафиксировано в Казани (+14,8% до 172 тыс. руб./кв.м) и Нижнем Новгороде (+10,9 % до 135 тыс. руб./кв.м). В остальных мегаполисах годовая динамика стоимости метра готового жилья находилась в диапазоне от 1,1 до 9,9 %.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (до 338 тыс руб./кв. м), Санкт-Петербург (до 206 тыс. руб./кв. м), Казань (до 172 тыс. руб./кв. м), Нижний Новгород ( 135 тыс. руб./кв. м) и Краснодар (до 120 тыс. руб./кв. м). "Квадраты" менее 100 тыс. рублей на рынке вторичной недвижимости реализуются в Волгограде, Челябинске, Воронеже.

В декабре стоимость "вторички" в крупнейших городах России, по словам коммерческого директора Яндекс Недвижимости. Евгения Белокурова, находится в стагнации.

"Мы отметили, что изменения в динамике к концу года стали минимальными за последние месяцы. Более того, стагнация на рынке готового жилья, которая продолжается с начала лета, повлияла и на годовую динамику цен в мегаполисах, - отметил он. - Средний рост стоимости метра на 6,1 % оказался ниже инфляционной динамики в этом году. Также к концу осени мы зафиксировали удлинение сроков экспозиции "вторички" и увеличение средних дисконтов от продавцов. В совокупности эти факторы говорят о временном снижении интереса россиян к рынку вторичного жилья".