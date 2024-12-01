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Владельцу базы отдыха в Тобольске предъявили обвинение

Происшествия, 18:21 23 декабря 2024

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обвинение владельцу базы отдыха, где произошло отравление детей парами хлора в бассейне, предъявили в Тобольске, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Как сообщалось ранее, 21 декабря года в бассейне базы отдыха, расположенной в Тобольске, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения две женщины, а также 16 детей в возрасте от 9 до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание. У них покраснели глаза, кожа, возникли кашель и тошноте. Пострадавших госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".

“Обвиняемый задержан. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу”, – добавили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Председателю следственного комитета РФ представлен доклад о ходе расследования.

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# бассейн , следственное управление

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