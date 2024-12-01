Александр Моор поздравил подопечных детского сада № 121 с наступающим Новым годом

| Фото: тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с Новым годом детей, которые посещают третий корпус детского сада № 121 в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов. Это новое здание, построили его меньше чем за год и гораздо быстрее, чем было предусмотрено контрактом.

"Вместе с главой города Максимом Афанасьевым осмотрели группы, кабинеты учителя-логопеда, дополнительного образования, физкультурный и музыкальный залы. Получилось хорошо: места много, помещения светлые", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что за последние пять лет в Тюменской области построено 23 детских сада. В 2025 году в планах сдать садик в районе ЖК "Легенда парк" в Тюмени, в 2026 году – в ЖК "Звездный городок".