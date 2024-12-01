  • 24 декабря 202424.12.2024вторник
  • USD101,6143
    EUR105,2512
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер южный

Александр Моор поздравил подопечных детского сада № 121 с наступающим Новым годом

Губернатор, 18:07 24 декабря 2024

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с Новым годом детей, которые посещают третий корпус детского сада № 121 в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов. Это новое здание, построили его меньше чем за год и гораздо быстрее, чем было предусмотрено контрактом.

"Вместе с главой города Максимом Афанасьевым осмотрели группы, кабинеты учителя-логопеда, дополнительного образования, физкультурный и музыкальный залы. Получилось хорошо: места много, помещения светлые", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

﻿

Также он отметил, что за последние пять лет в Тюменской области построено 23 детских сада. В 2025 году в планах сдать садик в районе ЖК "Легенда парк" в Тюмени, в 2026 году – в ЖК "Звездный городок".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , дети , детский сад , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 24.12.2024Александр Моор поздравил подопечных детского сада № 121 с наступающим Новым годом
17:10 23.12.2024Не менее 6000 бюджетных мест создадут в тюменских колледжах и техникумах
21:39 22.12.2024Александр Моор: инновации играют ключевую роль в развитии экономики
21:17 22.12.2024Центр поддержки и развития талантливой молодежи создадут в тюменском кампусе