Грузовик сбил пешехода на трассе Курган — Тюмень
Происшествия, 20:27 24 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Смертельное ДТП произошло на 177-м километре трассы Курган — Тюмень 24 декабря. Автомобиль "КамАЗ" сбил 40-летнего жителя с. Онохино.
"Предварительно, мужчина шел по проезжей части навстречу движению транспорта. Он погиб. За рулем грузовика был 56-летний водитель", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Движение в месте ДТП ограничено. Обстоятельства трагедии выясняются.