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Грузовик сбил пешехода на трассе Курган — Тюмень

Происшествия, 20:27 24 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на 177-м километре трассы Курган — Тюмень 24 декабря. Автомобиль "КамАЗ" сбил 40-летнего жителя с. Онохино.

"Предварительно, мужчина шел по проезжей части навстречу движению транспорта. Он погиб. За рулем грузовика был 56-летний водитель", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Движение в месте ДТП ограничено. Обстоятельства трагедии выясняются.

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# ДТП , пешеходы

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